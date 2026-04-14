Concejo de Cartagena aprobó proyecto que deroga acuerdos obsoletos

Fue aprobado el Proyecto de Acuerdo 102 de 2026, que propone adelantar la segunda etapa del proceso de depuración normativa en el Distrito de Cartagena.

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Esta iniciativa contempla declarar la pérdida de vigencia y derogar de manera expresa acuerdos distritales expedidos entre los años 2000 y 2007, que han quedado obsoletos, han cumplido su finalidad o resultan contrarios al ordenamiento jurídico actual.

La propuesta se fundamenta en la Ley 2085 de 2021, que establece criterios como la obsolescencia, la derogatoria orgánica, el cumplimiento del objeto y la pérdida de vigencia temporal, con el propósito de eliminar normas innecesarias o desactualizadas.

Con la aprobación de 19 votos positivos, la corporación da continuidad al proceso iniciado en 2025 mediante el Acuerdo 195, mediante el cual se depuraron normas expedidas entre 2008 y 2023, buscando fortalecer la seguridad jurídica, la claridad normativa y la eficiencia administrativa en el Distrito.

Agotado el orden del día, la Mesa Directiva citó a sesión para el 15 abril a las 8:30 a.m.