Cartagena se suma a paro nacional de Fecode: habrá concentración en el colegio departamental

El magisterio colombiano anunció una jornada de cese de actividades para este 15 de abril de 2026, convocada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), con el propósito de evidenciar las dificultades que, según el gremio, persisten en la prestación de los servicios de salud.

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La protesta estará acompañada de marchas y concentraciones en diferentes regiones del país. A través de estas acciones, los educadores buscan llamar la atención sobre las condiciones que enfrentan y exigir respuestas concretas por parte del Gobierno Nacional.

En Bolívar, el Sindicato Único de Educadores (Sudeb) se sumará a la movilización. La organización informó que la actividad principal se desarrollará en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, conocida como Colegio Departamental, desde las 8:00 a.m.

Además de las inconformidades en el sistema de salud, el gremio docente reclama el pago de obligaciones laborales como prestaciones sociales. También ha manifestado su rechazo a la iniciativa de bonos escolares, al considerar que podría afectar la financiación de la educación pública al redirigir recursos hacia instituciones privadas.