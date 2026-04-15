‘Brayan’ y ‘Camilito’, capturados en el barrio Tacarigua por presunto atraco

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de dos sujetos en el barrio Tacarigua. Los individuos, presuntamente, habían cometido un robo minutos antes; sin embargo, la solidaridad de la comunidad permitió la rápida captura de los implicados.

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Gracias a la rápida y contundente acción de los uniformados, se inició una persecución que culminó con la captura de ‘Brayan’ y ‘Camilito’, de 21 y 22 años respectivamente, quienes al parecer intimidaron a una pareja despojándolos de prendas de oro, relojes, celulares y otros elementos personales.

Durante el procedimiento, fue incautada una pistola y un cargador. Los elementos supuestamente hurtados fueron recuperados en su totalidad y devueltos a sus propietarios, quienes agradecieron la reacción policial.

En lo corrido del año, se han capturado más de 324 personas por el delito de hurto y se han incautado 183 armas de fuego.

“Seguimos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, invitamos a la comunidad a denunciar y a cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.