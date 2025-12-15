“Tenemos que dar seguridad jurídica a la empresa privada”: Julia Miranda

Una de las principales conclusiones que dejó el foro Los Grandes Desafíos del Sector Eléctrico en Colombia, de Prisa Media, fue la necesidad de generar bases legales sólidas asociadas a la contratación en el esquema para alentar la inversión. En ese sentido, Julia Miranda Londoño, representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, recomendó no realizar modificaciones a la normatividad actual pues, en su concepto, hacerlo aumentaría la incertidumbre actual del mercado, lo que restringiría el ingreso de nuevos recursos.

Miranda también criticó las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional en materia de transición energética al considerar que estas desestabilizan el sistema y aumentan el riesgo de falta de suministro, hecho que no se da hace más de 30 años.

Acá la entrevista completa: