Nueva EPS no va a recibir usuarios de un día para otro, será un proceso gradual: Superintendente

La superintendente de salud ad hoc, Luz María Múnera, aseguró en dialogó con Caracol Radio que la Nueva EPS no asumirá de manera inmediata nuevos afiliados provenientes de otras entidades, y que cualquier traslado será progresivo y organizado.

En medio de la preocupación de más de 11 millones de usuarios, la funcionaria envió un mensaje de calma frente a versiones sobre una posible llegada masiva de pacientes.

“La Nueva EPS no está pensando en recibir de un día para otro un millón y medio o dos millones de usuarios”, indicó en este medio de comunicación.

Explicó que este proceso, en caso de darse, se haría de forma gradual y bajo criterios técnicos:

“No es un clic en un computador… es un proceso paulatino y con estudios serios de regionalización”.

La superintendente también confirmó que ya comenzó formalmente la intervención de la entidad con la designación de Jorge Iván Ospina, y la toma administrativa de la empresa.

Medidas para estabilizar la entidad

Entre las acciones en marcha, Múnera destacó la reducción de quejas de los usuarios:

“Hoy tenemos ya cuarenta por ciento por debajo de lo que teníamos en el momento más fuerte de la crisis”.

Asimismo, anunció gestiones para implementar el giro directo de recursos a clínicas y hospitales a través de la ADRES, con el objetivo de garantizar pagos más equitativos:

“Que todo el mundo esté recibiendo el mismo porcentaje de pago mes a mes”.

Según explicó, actualmente hay fuertes desigualdades en los pagos a prestadores:

“Hay gente a la que se le paga más del cien por ciento… y otros a los que se les paga el diez, el cero o el quince”.

Problemas estructurales y retos

La funcionaria reiteró que la crisis del sistema de salud es de fondo:

“El problema de la salud no es nuevo, es un problema estructural que viene hace mucho rato”.

Además, advirtió sobre fallas tecnológicas dentro de la Nueva EPS que dificultan conocer su situación financiera real:

“No hay una actualización tecnológica que nos permita avanzar más rápido”.

Finalmente, evitó profundizar sobre el futuro de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, aunque señaló que podría ser clave para implementar cambios de fondo en el sistema.