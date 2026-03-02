Afiliados que serán trasladados de EPS por Decreto 0182: ¿Se puede evitar? Le explicamos. Getty Images / Jacob Wackerhausen

La expedición del Decreto 0182 de 2026 marca un nuevo episodio en los sucesivos esfuerzos del Gobierno de Gustavo Petro para introducir modificaciones trascendentales al sistema de salud, tras el naufragio de la reforma propuesta para este fin.

El decreto presenta varios cambios que impactan directamente a los pacientes en los diferentes territorios del país, según el presidente, con el propósito de reorganizar el aseguramiento territorial, mejorar la eficiencia y garantizar mayor acceso.

¿Qué cambia con el decreto 0182 para los pacientes en Colombia?

Uno de los cambios que más preocupación genera para los usuarios y para el gremio de las EPS es el que implica el traslado masivo de usuarios a otras entidades.

En especial a la intervenida Nueva EPS, la cual, según Petro, será uno de los pilares de esta transición a un nuevo sistema, pese a las constantes dificultades que enfrenta en varias zonas del país, y llegaría a acoger a más de 11,5 millones de usuarios, según cálculos del sector.

Este cambio está cimentado en un marco legal que sustenta la posibilidad de que varias promotoras de salud salgan de los territorios.

El decreto señala que las EPS con más del 20 % de los usuarios a nivel nacional pueden mantener su territorio. Si tienen menos de un millón de afiliados, deben cumplir un umbral mínimo de participación del 3 % de la población.

¿Cómo será el traslado de EPS?

El traslado masivo de EPS genera dudas, justamente, en cuanto a la continuidad de los servicios y, según ACEMI, a la carga prestacional que puedan tener algunas promotoras, como la Nueva EPS y otras intervenidas por el Estado que vienen presentando inconvenientes.

El decreto señala que el usuario trasladado sigue con el mismo aseguramiento hasta el día anterior a la nueva asignación. Desde el día en el que esta se haga efectiva, la EPS receptora deberá asumir y garantizar el acceso a servicios, como explica Consultor Salud.

Las EPS receptoras, a su vez, no pueden negarse a recibir usuarios asignados y deben garantizar la continuidad de todos los servicios y procedimientos.

¿Qué hacer si no quiere ser trasladado de EPS?

Lo que los usuarios del sistema de salud se preguntan, ante el inminente cambio de EPS que muchos experimentarán, es qué hacer si no desea ser trasladado o si desea pasar a otra entidad en la que tenga mayor confianza.

Frente a esta pregunta, la norma menciona que, una vez notificada la nueva asignación, se suspenden los cambios en el sistema de afiliación hasta que esta se haga efectiva. En ese sentido, las personas que quieran cambiarse de EPS tendrán que esperar 60 días para trasladarse con normalidad a cualquier otra entidad que funcione en su territorio.