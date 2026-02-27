Red privada advierte crisis por migración de usuarios a la Nueva EPS y denuncia pagos incompletos

SALUD

El director de la Unión de IPS de Colombia, Jorge Alberto Toro, advirtió que la posible migración de tres millones de usuarios a la Nueva EPS podría profundizar la crisis financiera que atraviesa la red privada de prestación de servicios de salud en el país.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Toro fue enfático al señalar que la situación actual ya es crítica.

“La Nueva EPS está atravesando una de las mayores crisis en la red prestadora de servicios de salud. Muchos de nosotros hemos tenido que empezar a suspender atenciones y los pacientes quedan sin dónde llegar”, afirmó en diálogo con Julio Sánchez Cristo.

El dirigente explicó que las deudas acumuladas y los pagos incompletos han obligado a varias instituciones a tomar decisiones drásticas.

“Tú le puedes estar facturando a la EPS cien pesos y la Nueva EPS te puede estar pagando cuarenta o treinta o sesenta pesos, en el mejor de los escenarios”, aseguró en Caracol Radio.

Carta a MinSalud

Sobre la carta enviada recientemente al Ministerio de Salud, Toro confirmó que el gremio expresó su preocupación por una circular que instruye a las EPS intervenidas a focalizar los recursos hacia la red pública, tras un informe de la Contraloría General de la República.

“La carta lo que trata de hacerle ver al Ministerio es precisamente eso: que la obligación que tienen las EPS no es solo con la red pública, es con toda la red”, explicó el médico Toro.

Según detalló, el 90 % de la red prestadora en el país es de naturaleza privada y atiende la mayoría de los servicios de mediana y alta complejidad.

“Nosotros hoy somos el noventa por ciento de la red que le presta servicios a las EPS. Entonces no se debe focalizar solamente la plata para el sector público”, puntualizó en diálogo con Caracol Radio.

Insistió el director que también debe garantizarse el flujo de recursos para clínicas y hospitales privados, pues de lo contrario se pondría en riesgo la estabilidad financiera del sistema y la atención de millones de pacientes.