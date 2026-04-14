EPS que han sido liquidadas o intervenidas durante el gobierno de Gustavo Petro, ¿por qué?

El presidente del Gobierno Nacional, Gustavo Petro, a través de un Consejo de Ministros televisado, le informó al país que las entidades promotoras de salud (EPS) que se encuentren en quiebra comenzarán un proceso de liquidación. Esto, como medida alternativa a la reforma de salud presentada por el mandatario, que fue archivada tras pasar su debate por el Congreso de la República.

Esta decisión es tomada debido a la incapacidad financiera de las EPS para ponerse al día con sus deudas, las cuales ascienden a un total de 32,9 billones de pesos. Adicionalmente, el gobierno nacional asegura descubrimientos en materia de incumplimientos en los requisitos de habilitación y hallazgos fiscales.

Ante una hipotética decisión de trasladar esta deuda al Gobierno Nacional, el mandatario aseguró que significaría un riesgo para la estabilidad fiscal del país. “Lo que sí sería un suicidio para Colombia es sacar $50 billones de deuda del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS, que es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS”, indicó el presidente.

Lista de las EPS que serán liquidadas por orden del presidente Gustavo Petro

Nueva EPS: Con cerca de 11 millones de afiliados.

Con cerca de 11 millones de afiliados. Asmet Salud: Con alrededor de 1.8 millones de afiliados.

Con alrededor de 1.8 millones de afiliados. Capresoca: Cerca de 170.000 afiliados.

Cerca de 170.000 afiliados. Coosalud: Con 3.2 millones de afiliados.

Con 3.2 millones de afiliados. Emssanar: Con más de 1.5 millones de afiliados.

Con más de 1.5 millones de afiliados. Famisanar: 2.9 millones de afiliados.

2.9 millones de afiliados. Servicio Occidental de Salud: Con más de 700.000 afiliados.

Con más de 700.000 afiliados. Savia Salud: Con más de 1.5 millones de afiliados.

¿Qué pasará con los afiliados a las EPS que serán intervenidas?

Los usuarios que se encuentran afiliados a las EPS que serán intervenidas por orden del presidente Gustavo Petro iniciarán un proceso de reasignación con destino a otras entidades promotoras de salud que serán las encargadas de garantizar la continuidad del servicio. Este proceso es de forma obligatoria y será llevado a cabo por el Ministerio de Salud o la Superintendencia Nacional de Salud.

Los afiliados serán notificados sobre su nueva EPS y, después de 60 días de la asignación, podrán ejercer su derecho a la libre elección para cambiarse a otra EPS habilitada. El proceso busca asegurar que no haya interrupciones en la prestación de servicios de salud; adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

Asignación obligatoria: La reasignación es obligatoria para los afiliados, y las EPS receptoras no pueden negarse a recibir a la población asignada.

La reasignación es obligatoria para los afiliados, y las EPS receptoras no pueden negarse a recibir a la población asignada. Notificación a los usuarios : Los afiliados recibirán una notificación indicándoles cuál es su nueva EPS.

: Los afiliados recibirán una notificación indicándoles cuál es su nueva EPS. Transferencia de responsabilidad: La EPS saliente conserva la responsabilidad del aseguramiento hasta el día anterior al cambio, y la EPS receptora asume la responsabilidad a partir de ese día.

La EPS saliente conserva la responsabilidad del aseguramiento hasta el día anterior al cambio, y la EPS receptora asume la responsabilidad a partir de ese día. Actualización de bases de datos: La ADRES actualizará la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) para reflejar los cambios.

La ADRES actualizará la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) para reflejar los cambios. Derecho a la libre elección: Después de 60 días de la asignación a la nueva EPS, el afiliado puede elegir libremente otra entidad habilitada en el mismo régimen y municipio.

EPS que han sido liquidadas durante el gobierno de Gustavo Petro

Esta situación que viven las entidades promotoras de salud se ha venido presentando durante el periodo legislativo del gobierno del presidente Gustavo Petro, en donde múltiples EPS se han visto envueltas en procesos de intervención y liquidación debido a la incapacidad económica que han presentado las entidades. Tan solo en 2025, la Superintendencia Nacional de Salud realizó un proceso de intervención a:

Nueva EPS

Sanitas

Famisanar

Savia Salud

Asmet Salud

SOS

Emssanar

Capresoca EPS

Coosalud.

¿Cuál es el estado actual de la reforma de salud presentada por el Gobierno nacional?

Tras finalizar la más reciente mesa técnica para el reajuste de la UPC, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, menciona que “la reforma a la salud está viva”. Adicionalmente, agregó que “el daño que le produjo la Comisión Séptima del Senado, al haber hundido en dos ocasiones la reforma, nos trae una situación como esta”.

Por último, explicó que la reforma contemplaba un incremento significativo en la financiación del sistema: “El aumento de un punto del PIB y, fuera de eso, este año ya hubiéramos tenido tres billones de pesos adicionales para comenzar a pagar deudas y solucionar obligaciones pendientes”, concluyó el funcionario.

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