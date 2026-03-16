En medio de la crisis de salud, más de 3 mil usuarios de EPS en el Valle lograron resolver quejas

Valle del Cauca

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud, 3.929 usuarios de EPS en el Valle del Cauca lograron resolver sus quejas tras la intervención de las autoridades departamentales y la Defensoría del Paciente.

Aunque la cifra es significativa, representa solo una parte de los casos reportados, pues según las autoridades, en total han recibido más de 9.900 solicitudes de ciudadanos que denuncian incumplimientos en la prestación de servicios de salud, principalmente por dificultades para acceder a consultas, tratamientos o reclamar medicamentos.

Según explicó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, a través de distintos canales se está acompañando a los pacientes para intervenir en los casos donde las EPS no han respondido y así buscar soluciones a las barreras de acceso al sistema.

“Todos los funcionarios de la Secretaría recibimos permanentemente usuarios para tratar de identificar y eliminar barreras de acceso. Hemos hecho eventos multitudinarios en el oriente de Cali y en la región de ladera de la ciudad, buscando a través de las EPS, conciliar citas no atendidas, medicamentos no entregados y procedimientos atrasados”, señaló la funcionaria.

Además, en Cali se están programando nuevas jornadas de prestación de servicios para después de Semana Santa, especialmente en el oriente de la ciudad, en articulación con las EPS Coosalud y Emsanar, con el objetivo de identificar y eliminar barreras de acceso para los usuarios.

Para atender estas situaciones también funcionan oficinas de la Defensoría del Paciente en municipios como Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Buenaventura, desde donde se hace seguimiento a las quejas y se busca destrabar los servicios para los usuarios.