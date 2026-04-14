Minexpo Colombia comienza este miércoles, 15 de abril, en Medellín

Medellín

Minexpo Colombia 2026 se hará en Plaza Mayor este 15 y 16 de abril, con eventos académicos especiales, ruedas de negocios, muestras comerciales y será el escenario de encuentro para la industria minera del país.

Esta plataforma estratégica es un espacio de diálogo sectorial, con muestra de innovación y la generación de negocios que fortalecen la minería responsable en Colombia.

Este certamen ha mostrado ser el articulador entre los distintos actores de la cadena de valor minera, uniendo en el mismo escenario a las empresas productoras, proveedores, instituciones y aliados estratégicos de este sector de la economía.

Agenda académica

En los dos días de feria se tiene prevista una agenda de expertos nacionales e internacionales, quienes presentarán y compartirán sus visiones y conocimientos sobre temas claves del sector.

Como parte de la programación, se tendrá un panel sobre minería y desarrollo; se hablará de la energía híbrida, la transformación de las minas y los proyectos mineros por un futuro sustentable; también se abordará la evolución de la minería en algunas regiones del país y la sostenibilidad minera.

En este certamen se desarrollará un panel sobre cámara de pequeña minería, además de conversiones de equipos de perforación, el camino de cero emisiones, soluciones más allá de la voladura y los explosivos en la minería colombiana.

Espacio para los negocios

El relacionamiento comercial es otro de los escenarios especiales; por ello habrá espacios para el networking, la innovación y el intercambio de ideas.

Allí las empresas de bienes y servicios desempeñan un rol fundamental tanto en MinExpo Colombia como en el desarrollo del sector minero nacional.

Se pretende fortalecer los encadenamientos productivos, promover la contratación local y generar oportunidades de crecimiento para las empresas proveedoras.

La Rueda de Negocios integrará proveedores y emprendedores con las empresas del sector, buscando crear una red que impulse la economía y las oportunidades de negocio en el país.

Un evento de la ACM

La Asociación Colombiana de Minería, ACM, es la agremiación que organiza este encuentro en Medellín.

Esta entidad representa a exploradores, productores y prestadores de bienes y servicios relacionados con el sector minero presentes en el país, dedicados a la generación de una minería responsable y sostenible.