La minería es indispensable para el futuro de Colombia: Juan Camilo Nariño, presidente ACM

Desde la Asociación Colombiana de Minería afirmaron que es indispensable la explotación de los recursos del país para no comprometer el futuro del mismo.

En el Congreso Nacional de Minería 2025 que se desarrolla en Cartagena, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, aseguró que el país necesita aprovechar su riqueza mineral para responder a los desafíos económicos, sociales y ambientales.

Además, defendió el papel del sector en la economía y en el futuro del país y reconoció algunas de las dificultades del mismo en los últimos años.

“La minería es indispensable para garantizar recursos fiscales, empleo y transición energética”, insistió.

Es necesaria una relación entre la minería y la sostenibilidad

En entrevista con Caracol Radio, el dirigente gremial subrayó que la construcción de un mundo más verde no es posible sin minerales.

“Ese futuro con más carros eléctricos, bicicletas, generación solar y eólica, requiere más cobre, más litio, más molibdeno. Si no explotamos nuestros recursos, vamos a comprometer nuestro futuro moderno y el del día a día”, señaló.

Según Nariño, la idea que ha estigmatizado a la minería como dañina ha perdido fuerza estos últimos años frente a la evidencia de que los materiales para tecnologías limpias solo se obtienen a través de esta actividad.

“Hoy incluso los ambientalistas más críticos entienden que la transición energética necesita más minería, no menos”, afirmó.

Se ha frenado la inversión extranjera en la minería en más del 60%

El presidente de la ACM señaló que uno de los temas centrales del Congreso fue la relación con el Ejecutivo, pues destacó que en tres años el sector ha enfrentado una “capacidad regulatoria como nunca antes”, la cual ha generado incertidumbre y frenado la inversión extranjera directa en minería en más del 60 %.

“Este gobierno ha tomado decisiones más ideológicas que pragmáticas. Y los colombianos necesitamos soluciones reales, con cifras, con datos, que generen empleo y oportunidades”, explicó.

Aunque lamentó la poca presencia del Gobierno en escenarios de diálogo como el Congreso, destacó que los empresarios y los gremios también deben asumir la tarea de proponer y presionar soluciones ante esta situación.

De acuerdo con el presidente de la ACM, en el corto plazo es necesario revisar y ajustar normas y decretos que afectan la competitividad del sector. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, en cambio, el panorama es más alentador.

“Colombia tiene una riqueza mineral enorme que puede apalancar nuestro desarrollo. La minería es parte de la respuesta a los problemas económicos, sociales y de seguridad que enfrentamos”, puntualizó.

Finalmente, Nariño hizo un llamado a los colombianos para participar activamente en la conversación pública y en las elecciones que se avecinan, para de esta forma garantizar un cambio y una mejora en las condiciones de la minería, ya que según el DANE este es el sector económico que menos crece.

