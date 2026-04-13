Medellín refuerza sus alianzas internacionales en contra de la explotación sexual de menores

Medellín

En medio de la realización de la Mesa Conjunta de Investigaciones 2026, Medellín se posicionó como ciudad líder de una nueva estrategia internacional para desarticular redes de explotación sexual de menores. Más de 30 agentes federales y autoridades colombianas han unificado sus esfuerzos para perseguir estructuras criminales transnacionales que utilizan el turismo y las plataformas digitales para delinquir y captar víctimas.

Agencias como Homeland Security (HSI) y la Fiscalía ejecutan en la ciudad el principio de extraterritorialidad, permitiendo que criminales extranjeros, especialmente estadounidenses, sean juzgados en sus países de origen con penas severas como la cadena perpetua, sin importar dónde hayan cometido el delito.

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Desde 2024, esta articulación judicial ha logrado la captura de 27 extranjeros vinculados a crímenes de explotación sexual. Además, en el aeropuerto José María Córdova se han realizado controles más estrictos, impidiendo el ingreso a la ciudad de 145 personas sospechosas de pretender explotar menores, 34 de ellas solo en lo corrido del 2026.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez enfatizó que el objetivo es que, con tecnología de punta y cooperación judicial internacional, se pueda capturar a responsables de casos de alto impacto, garantizar que en la ciudad no existan escondederos para los abusadores y blindar la integridad de niñas, niños y adolescentes.