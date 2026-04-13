Gobernadores enviarán “libro blanco” al próximo Gobierno para impulsar agenda regional desde la FND

Antioquia

Gobernadores, alcaldes, congresistas y líderes regionales se dieron cita en Rionegro durante el encuentro de la Federación Nacional de Departamentos, “Las Regiones Proponen – capítulo Congreso de la República 2026–2030”, con el propósito de construir una agenda legislativa enfocada en promover la descentralización y fortalecer la autonomía territorial.

El evento, liderado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) y la Gobernación de Antioquia, hace parte de una serie de seis encuentros zonales que buscan recoger propuestas desde las regiones para responder a sus necesidades más urgentes. Estas iniciativas serán consolidadas en un “libro blanco” que se entregará al próximo Congreso y al presidente electo, como insumo clave para la formulación de un plan de desarrollo que priorice a las regiones.

Detalles de la agenda de la FND de Eje Cafetero

La gobernadora del Meta y presidenta de la FND, Rafaela Cortés Zambrano, explicó que el proceso busca articular a distintos sectores en la construcción de estas propuestas.

“Recogemos a la academia, a los congresistas, a los gobernadores y a los alcaldes para construir esas iniciativas que harán parte del libro blanco. Este documento será presentado a los candidatos presidenciales, con el fin de que el próximo presidente pueda incorporarlas en el plan de desarrollo del país”, señaló la gobernadora.

Durante la jornada se abordaron temas estratégicos como la autonomía fiscal, la salud, la seguridad, el turismo y la infraestructura, con el objetivo de avanzar hacia un modelo en el que las regiones cuenten con mayor capacidad de decisión y gestión.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó los efectos del centralismo en las finanzas territoriales. Según indicó, avanzar hacia una mayor autonomía fiscal tendría un costo de 11 billones de pesos para el Gobierno nacional, pero permitiría a las regiones disponer de hasta 32 billones adicionales para inversión en su desarrollo.

“Se trata de un adelgazamiento del nivel central. El Gobierno nacional debería concentrarse en funciones básicas como las relaciones internacionales, la justicia, la política macroeconómica y la seguridad y defensa. Todo lo demás lo pueden hacer mejor los departamentos y municipios”, afirmó el mandatario departamental.

Las conclusiones de este encuentro servirán para fortalecer la articulación entre la Nación y los territorios, con miras a consolidar un modelo de desarrollo más equitativo y con mayor protagonismo regional.