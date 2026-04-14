JEP rechaza asesinato de Álvaro Marín Galeano, líder social de Florida, Valle y pide respetar el DIH

Su homicidio, aún bajo investigación, se suma a la escalada de violencia contra defensores del territorio en una zona donde persiste el control ilegal de grupos armados.

La JEP rechaza el asesinato de Álvaro Marín Galeano, líder social y campesino del municipio de Florida, Valle del Cauca, integrante de la Asociación Campesina ASOCAMFLOR, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Negros y miembro de la guardia campesina en defensa del territorio.

Según la JEP, Álvaro Marín Galeano encarnaba el compromiso cotidiano de las comunidades rurales con la defensa de la vida, el territorio y la organización colectiva.

“Su liderazgo, arraigado en el trabajo comunitario y la protección de su entorno, refleja la persistencia de quienes, pese a los riesgos, continúan apostándole a la construcción de paz en sus territorios”.

En el marco de su trabajo organizativo, estaba vinculado al Caso 05 de la JEP, que aborda la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Su participación da cuenta de su aporte a los procesos de búsqueda de verdad y construcción de justicia en un territorio profundamente afectado por el conflicto armado.

Para la JEP, este hecho se suma a un contexto alarmante de violencia contra liderazgos sociales, en escenarios donde ya se habían advertido riesgos para la población civil.

La JEP reiteró su llamado urgente a todos los actores armados a respetar de manera estricta el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a cesar cualquier acción que ponga en riesgo a las comunidades y sus liderazgos.

Asimismo, insiste en la necesidad de que el Estado adopte medidas eficaces de prevención y protección, que permitan salvaguardar la vida de quienes defienden los derechos y sostienen el tejido social en los territorios.