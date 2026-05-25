Deportivo Cali cerró con puntaje perfecto la primera fase de la Copa Colombia

Deportivo Cali confirmó su dominio en la primera fase de la Copa Colombia 2026 tras vencer 2-1 a Real Santander en el estadio Villa Concha de Piedecuesta, Santander, y cerrar el Grupo A con puntaje perfecto: 12 puntos de 12 posibles.

El equipo dirigido por Rafael Dudamel volvió a mostrar solidez y carácter competitivo, incluso en un compromiso donde ambos clubes llegaban con realidades definidas pues el Cali ya estaba clasificado y Real Santander eliminado sin opciones de avanzar en la competencia.

Varios canteranos recibieron la oportunidad por parte del entrenador Rafael Dudamel y dos de ellos le dieron la victoria a su equipo. Juan José Gómez Miranda abrió el marcador al minuto 11 para los verdiblancos, desde el punto penal Juan Rueda empató para los locales en el minuto 76 de juego, mientras que Santiago Martínez sentenció el compromiso al minuto 87. Con esta victoria, Deportivo Cali terminó la fase con una diferencia de gol de +8, consolidándose como el mejor equipo del grupo A y se clasificó a octavos de final de la Copa, donde espera rival de la llave Atlético Nacional y Tigres F.C.

Más allá del resultado, el técnico Rafael Dudamel destacó el nivel de exigencia que mantuvo el equipo después de la eliminación en la Liga BetPlay, donde el club quedó sin opciones de clasificar a cuadrangulares varias fechas antes del cierre. El entrenador también resaltó que la Copa Colombia le permitió darle minutos y protagonismo a varios futbolistas jóvenes y jugadores con menor participación durante el semestre.

“Se le han abierto oportunidades a chicos que trabajan diariamente con nosotros, pero que para poder debutar y mostrarse tienen que esperar sus momentos”, agregó Dudamel.

En el otro compromiso del grupo, Alianza de Valledupar derrotó 2-1 a Atlético Bucaramanga y aseguró su clasificación junto a Boca Juniors de Cali, ambos con siete puntos. Sin embargo, la diferencia de gol favoreció al conjunto vallenato para quedarse con el segundo lugar.

Tabla final del Grupo A:

1. Deportivo Cali – 12 puntos (+8)

2. Alianza Valledupar – 7 puntos (+3)

3. Boca Juniors de Cali – 7 puntos (0)

4. Atlético Bucaramanga – 3 puntos (-1)

5. Real Santander – 0 puntos (-12)

El técnico Dudamel dio a conocer que todo el plantel descansará durante varios días y luego retornarán para iniciar la pretemporada de cara al segundo semestre del presente año. Esta semana se conocerán los nombres de los jugadores que no continuarán en el equipo y los posibles refuerzos.