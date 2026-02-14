“Es una violación al DIH”: Fecode rechaza minas cerca de escuela en el Catatumbo

Norte de Santander.

El reciente caso de minas antipersona que dejó herida a una madre y a sus dos hijos, estudiantes de la Institución Educativa Horacio Olave Velandia, en zona rural de Tibú, provocó el pronunciamiento de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en el departamento.

Hugo Cárdenas, dirigente del magisterio en Norte de Santander, aseguró a Caracol Radio que lo ocurrido en el Catatumbo refleja la gravedad del momento que vive la región y cuestionó que este tipo de artefactos estén siendo instalados en entornos escolares.

“Alrededor de las instituciones educativas es una violación al derecho internacional humanitario que se minen estas cercanías de los establecimientos educativos”, afirmó.

El líder sindical señaló que han escuchado las denuncias de padres de familia y de niños afectados en el sector donde funciona la institución educativa, y advirtió que este tipo de hechos profundizan el temor en la comunidad. “Eso es muy grave realmente esta situación de afectación”, enfatizó.

Desde Fecode y el sindicato regional hicieron un llamado directo a los actores armados para que excluyan a la población civil de la confrontación.

“Seguimos haciendo el llamado a los actores del conflicto que saquen a la población civil de esta gravísima situación. La escuela debe ser un territorio protegido”, expresó Cárdenas.

Reiteró que el magisterio continuará exigiendo garantías de seguridad para estudiantes, docentes y padres de familia en el Catatumbo, en medio de un contexto que sigue poniendo en riesgo el derecho a la educación.