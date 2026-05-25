Toros del Valle quedó a un triunfo de la final de la Liga Profesional de Baloncesto 2026

Toros del Valle dio un paso firme hacia la final de la Liga Profesional de Baloncesto luego de imponerse en los dos primeros juegos de la serie semifinal frente a Piratas de Bogotá, disputados este fin de semana en el Coliseo Evangelista Mora de Cali.

El conjunto dirigido por Bernardo Fitz González mostró dos caras distintas durante la serie, pero en ambas logró imponer su jerarquía y aprovechar el respaldo de su afición para quedar a una sola victoria de avanzar a la disputa por el título.

En el primer compromiso, Toros fue ampliamente superior y derrotó 102-72 a Piratas en una presentación dominante de principio a fin. El equipo caleño aprovechó la falta de efectividad ofensiva del rival, que apenas lanzó para un 35 % en tiros de campo, y poco a poco fue construyendo una ventaja que terminó siendo contundente.

Tras un primer cuarto parejo que terminó 16-13, Toros elevó su intensidad ofensiva en el segundo periodo con el liderazgo de Emanuel Payton y el aporte desde el banco de Samuel Mojica y Miguel Ramos. El equipo caleño ganó el segundo cuarto 26-18 y se fue al descanso arriba 42-31.

En la segunda mitad, Toros mantuvo el control del partido y encontró uno de los momentos más destacados de la noche con una espectacular volcada de Cristian Solís tras asistencia de SaQuan Singleton. Además, Payton cerró el tercer cuarto con un triple sobre la bocina para dejar el marcador 74-56 y prácticamente sentenciar el compromiso.

La gran figura del primer juego fue SaQuan Singleton, quien regresó luego de su lesión con un doble-doble de 12 puntos y 12 asistencias, además de cinco rebotes, siendo determinante en el manejo ofensivo del equipo caleño.

Para el segundo duelo de la serie, Toros encontró mucha más resistencia por parte de Piratas, que logró dominar la primera mitad del encuentro gracias a su fortaleza en la zona interna y se fue al descanso arriba en el marcador tras ganar los dos primeros cuartos 18-13 y 22-18.

Sin embargo, el equipo caleño reaccionó en la segunda mitad y mostró nuevamente su capacidad colectiva. Toros ganó el tercer periodo 33-22 y terminó sellando la victoria 90-81 con un último cuarto sólido en ambos costados de la cancha.

El jugador más destacado del segundo compromiso fue Martín Cabezas, quien terminó como MVP con 16 puntos, seis rebotes y tres recuperaciones, además de no registrar pérdidas de balón.

Durante el compromiso también se presentó la expulsión del técnico Bernardo Fitz González, quien recibió dos faltas técnicas tras protestar decisiones arbitrales e ingresar a la cancha en medio de una discusión.

Además, Toros afrontó este segundo juego con la ausencia de Leo Salazar, uno de los jugadores importantes en la primera victoria, quien no pudo estar disponible por una virosis.

Tras el partido, Diego Sánchez, asistente técnico del conjunto caleño, reconoció las dificultades que vivió el equipo durante la primera mitad y destacó la reacción mostrada después del descanso.

“Comenzamos dos cuartos enredados, no coordinábamos, no sentíamos como solemos hacerlo, no corríamos. Pero antes de pasar al tercer cuarto las indicaciones del profe nos sirvieron mucho y comenzamos a manejar las situaciones y a jugar al ritmo que nosotros solemos correr”, señaló.

Ahora la serie se trasladará a Bogotá para disputar el tercer juego en el Coliseo El Salitre. Toros del Valle necesita una victoria más para asegurar su clasificación a la gran final, mientras que Piratas está obligado a ganar para extenderla.