Jorge Murillo brilló en Chile: el caleño ganó cinco oros con Colombia

El deportista caleño Jorge Mario Murillo Gallego de apenas 12 años se convirtió en una de las grandes figuras del II Torneo Promesas Olímpicas Sudamericanas 2026, disputado entre el 22 y el 24 de mayo en Santiago de Chile, tras conquistar cinco medallas de oro y una de plata con la Selección Colombia.

El nadador, perteneciente al club Delfines del Valle, dominó varias de las pruebas más importantes de la categoría 12 años masculina en el Centro Acuático Kristel Köbrich. Murillo se subió a lo más alto del podio en los 100 metros libre, 400 metros libre, 100 metros mariposa, 200 metros libre y 200 metros combinado, además de obtener plata en los 50 metros libre.

Su rendimiento fue determinante para que Colombia cerrara el campeonato como subcampeona general en la categoría 12-13 años, acumulando 229 puntos y ubicándose solo por detrás de Argentina.

El deportista caleño, estudiante de sexto de bachillerato del Colegio Hispanoamericano y residente en el barrio La Merced de Cali, atraviesa uno de los mejores momentos de su proceso deportivo. Según ha manifestado, actualmente lidera el ranking nacional en varias pruebas de su categoría y ya suma más de 56 medallas en su carrera.

La Selección Colombia de natación carreras, dirigida por los entrenadores Claudia Libreros y Luis Ospina, cerró una destacada participación en territorio chileno con un balance de 21 medallas: 10 de oro, 6 de plata y 5 de bronce.

Además de Jorge Murillo, otra de las figuras colombianas fue Isabella Caballero, quien ganó dos medallas de oro en pruebas de velocidad libre. También sobresalió Felipe Villaquira, con una medalla de oro, una de plata y dos de bronce entre competencias individuales y relevos.

En la clasificación general por puntos, Argentina terminó en el primer lugar con 514.50 unidades, seguida por Colombia con 229 y Paraguay con 209.

El torneo reunió a las principales promesas de la natación sudamericana en las categorías 12 y 13 años, consolidándose como uno de los eventos formativos más importantes del calendario regional.