“No es un dictador de una república bananera”: Alejandro Eder a Petro por advertencia a mandatarios

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció frente a la advertencia del presidente Gustavo Petro sobre la posible destitución de mandatarios locales que no presenten propuestas para levantar los bloqueos liderados por campesinos en distintas regiones del país, en rechazo al incremento de los avalúos catastrales.

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Eder cuestionó el tono del jefe de Estado, recalcando que no es un activista y que conoce claramente las leyes que regulan el cobro de impuestos y las competencias de cada nivel de gobierno.

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Eder llamó al presidente a respetar los límites institucionales, advirtiendo que, “Es importante que el presidente recuerde que vivimos en una democracia y que él es un presidente electo democráticamente, no es un dictador de una república bananera”, sostuvo.

El pronunciamiento se suma a las voces de otros mandatarios y dirigentes políticos que han reaccionado a la postura del Gobierno Nacional frente al catastro, en medio de las tensiones con los campesinos.