Atacan e incendian vehículo de la UNP en Cali asignado a líderes sociales - Personería Distrital

Un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue atacado con un artefacto incendiario en el barrio Mojica, al oriente de Cali, cuando transportaba a varios líderes sociales, según confirmó la Personería Distrital.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Cali, la línea de emergencias recibió el reporte de un automóvil en llamas. Las primeras versiones indican que hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron el vehículo y lanzaron ‘bomba molotov’ debajo del mismo.

“Se desplegaron unidades de la Sijín y del componente de Derechos Humanos, quienes adelantan las labores investigativas para esclarecer los hechos”, informaron las autoridades.

La Personería de Cali identificó como afectados a los líderes sociales Andrés Valencia, Lina Muñoz, Hernando Ojeda y Carlos Carabalí, reconocidos por su trabajo en representación de comunidades del Distrito de Aguablanca.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó el ataque y advirtió sobre la gravedad del hecho.

“Aunque estas personas salieron ilesas, este hecho constituye una grave vulneración a la vida, la integridad y el ejercicio legítimo del liderazgo social”, señaló.

El Ministerio Público indicó que, según las averiguaciones preliminares, uno de los líderes, Andrés Valencia, no contaba en ese momento con el acompañamiento de los escoltas asignados por la UNP.

Las autoridades avanzan en la investigación para identificar y capturar a los responsables del atentado.