Simulaban ser misión médica para transportar marihuana en Cali: un capturado y un menor aprehendido

Un hombre fue capturado y un adolescente de 15 años aprehendido durante un operativo de la Policía Metropolitana de Cali que permitió ubicar un cargamento de droga en el oriente de la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Marroquín 3, donde las autoridades interceptaron un vehículo particular que había sido modificado para simular una unidad de misión médica. El automotor portaba placas blancas y logotipos falsos de servicios de salud, con el objetivo de transportar estupefacientes sin levantar sospechas.

Durante la inspección, los uniformados encontraron en el interior del vehículo 12 costales que contenían 390 paquetes, con un peso total de 390 kilos de marihuana.

“Estas dos personas fueron detenidas por el delito de tráfico de estupefacientes. Con este resultado se logra sacar de circulación más de 390 mil dosis de marihuana”, dijo el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Según las autoridades, el cargamento tendría un valor aproximado de 250 millones de pesos.

La Policía señaló que el uso indebido de emblemas protegidos, como los de misión médica, así como la presunta instrumentalización de menores de edad en actividades ilícitas, agravan estos hechos.

Los detenidos, junto con la droga y el vehículo incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.