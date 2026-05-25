Más de 3 mil 300 policías custodiarán la jornada electoral en Cali y su área metropolitana
Helicóptero Halcón, drones y unidades especiales reforzarán la seguridad en 216 puestos de votación
La Policía Nacional desplegará más de 3 mil 300 uniformados para garantizar la seguridad durante la jornada electoral en Cali y los municipios del área metropolitana, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo del proceso democrático y preservar la convivencia ciudadana.
Del total del componente institucional, 750 policías corresponden a unidades de apoyo que reforzarán las capacidades locales y estarán encargados de custodiar registradurías, 216 puestos de votación, zonas de escrutinio y centros de acopio, además de prevenir delitos electorales y atender requerimientos ciudadanos.
Las autoridades informaron que, de manera anticipada, fueron activados el Puesto de Mando Unificado (PMU) y el Puesto de Mando Institucional (PMI), con el fin de fortalecer la capacidad de reacción frente a cualquier situación que pueda alterar la jornada.
El dispositivo de seguridad también contará con vigilancia aérea mediante el helicóptero Halcón y sistemas aéreos remotamente tripulados, además de reservas estratégicas y reacciones motorizadas.
En la operación participarán especialidades como Inteligencia, Investigación Criminal, GAULA, Carabineros, Antinarcóticos y la Jefatura Nacional del Servicio de Policía.
“Se implementarán 12 enfoques de prevención y seguridad electoral, enfocados en la verificación de antecedentes, recepción de denuncias, análisis de información de inteligencia, identificación de riesgos territoriales y prevención de fenómenos de desinformación, entre otros aspectos relacionados con la seguridad del proceso electoral”, puntualizó el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Cali.
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...