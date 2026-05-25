Más de 3 mil 300 policías custodiarán la jornada electoral en Cali y su área metropolitana

La Policía Nacional desplegará más de 3 mil 300 uniformados para garantizar la seguridad durante la jornada electoral en Cali y los municipios del área metropolitana, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo del proceso democrático y preservar la convivencia ciudadana.

Del total del componente institucional, 750 policías corresponden a unidades de apoyo que reforzarán las capacidades locales y estarán encargados de custodiar registradurías, 216 puestos de votación, zonas de escrutinio y centros de acopio, además de prevenir delitos electorales y atender requerimientos ciudadanos.

Las autoridades informaron que, de manera anticipada, fueron activados el Puesto de Mando Unificado (PMU) y el Puesto de Mando Institucional (PMI), con el fin de fortalecer la capacidad de reacción frente a cualquier situación que pueda alterar la jornada.

El dispositivo de seguridad también contará con vigilancia aérea mediante el helicóptero Halcón y sistemas aéreos remotamente tripulados, además de reservas estratégicas y reacciones motorizadas.

En la operación participarán especialidades como Inteligencia, Investigación Criminal, GAULA, Carabineros, Antinarcóticos y la Jefatura Nacional del Servicio de Policía.

“Se implementarán 12 enfoques de prevención y seguridad electoral, enfocados en la verificación de antecedentes, recepción de denuncias, análisis de información de inteligencia, identificación de riesgos territoriales y prevención de fenómenos de desinformación, entre otros aspectos relacionados con la seguridad del proceso electoral”, puntualizó el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Cali.