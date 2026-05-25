Maratón del Valle entregará cupos al Mundial de Maratón de Dinamarca

La tercera edición de la Maratón del Valle fue presentada oficialmente como evento clasificatorio al Campeonato Mundial de Maratón 2026 que se disputará el próximo 20 de septiembre en Copenhague, Dinamarca.

La decisión fue anunciada por la Federación Colombiana de Atletismo, que confirmó que las marcas obtenidas durante la competencia serán válidas para acceder a la cita orbital, consolidando así el crecimiento deportivo e internacional del evento.

La carrera se realizará el próximo 2 de agosto en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y las vías aledañas, bajo la organización de la Gobernación del Valle del Cauca, Indervalle y la Liga Vallecaucana de Atletismo.

Además de mantener su aval como clasificatoria a la Maratón de Boston, la competencia ahora tendrá el atractivo de entregar registros válidos para el Mundial, un reconocimiento que fortalece el posicionamiento del Valle del Cauca como sede de eventos atléticos de alto nivel.

El recorrido será el mismo utilizado desde la primera edición en 2024 y cuenta con certificación de World Athletics. Según los organizadores, se trata de uno de los circuitos más rápidos del país debido a su perfil completamente plano, lo que favorece marcas competitivas y altos ritmos de carrera.

Para esta edición se espera la participación de atletas de diferentes regiones de Colombia y de cerca de 15 países. La Federación Colombiana de Atletismo señaló que esta designación hace parte de la estrategia para fortalecer el desarrollo del atletismo nacional y ofrecer escenarios competitivos de nivel internacional para los corredores colombianos.

El presidente de la Federación, Orlando Ibarra, destacó además el respaldo institucional de la Gobernación del Valle y de la Liga Vallecaucana de Atletismo para impulsar eventos que promueven el crecimiento del deporte base en el país.