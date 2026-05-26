Ley Seca en Cali con motivo de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo

En la ciudad hay 1.839.000 ciudadanos habilitados para votar. Estarán dispuestas más de 5.150 mesas de votación en 216 puestos, de los cuales 194 son urbanos y 22 rurales.

Medidas de seguridad, vigilancia y acompañamiento institucional se desplegarán en toda la ciudad para proteger las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

“En Cali tendremos 216 puestos de votación. Por eso fortaleceremos la presencia policial con 700 uniformados adicionales. En total, serán más de 3.200 policías desplegados en la ciudad desde ahora y durante todo el proceso electoral”, precisó el alcalde Alejandro Eder.

Como parte del plan de seguridad electoral, la Administración Distrital también expedirá el decreto de Ley Seca, medida que prohibirá el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en toda Cali durante el fin de semana electoral.

La restricción regirá desde las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 m. del lunes 1 de junio de 2026.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Luguiy Benavídez Valderrama, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier información relacionada con posibles amenazas, hechos terroristas o situaciones que busquen afectar la jornada electoral.

“Tenemos habilitada la línea 3213945156, donde ofrecemos recompensas a cambio de información que ayude a proteger la ciudad y garantizar la tranquilidad de los caleños”, señaló el oficial.

El registrador especial de Cali, Juan Carlos Dorado Ríos, precisó que en la ciudad hay 1.839.000 ciudadanos habilitados para votar. Asimismo, indicó que estarán dispuestas más de 5.150 mesas de votación en 216 puestos, de los cuales 194 son urbanos y 22 rurales.