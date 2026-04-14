Propuesta busca llevarse la Selección Colombia a Bogotá: ¿Qué dicen los gremios en Barranquilla?

. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 25/03/2025.- Jugadores de Colombia forman este martes en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre las selecciones de Colombia y Paraguay en el estadio Metropolitano Roberto Melendez en Barranquilla (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Luego de conocerse un proyecto en el Concejo de Bogotá que busca eximir del pago del impuesto de industria y comercio y de estampillas distritales a la Federación Colombiana de Fútbol, con el objetivo de atraer partidos de la Selección Colombia a la capital, la iniciativa ha generado reacciones en otras regiones del país.

Desde Barranquilla, diferentes gremios han pedido al Distrito y al Concejo Distrital que se adopten medidas, incluso de carácter tributario, para evitar que la Selección cambie de sede.

“Es una constante situación que todas las ciudades importantes del país… quieran llevarse a sus destinos la Selección Colombia. Pero ya se ha comprobado aquí que la ciudad del Caribe acoge la Selección de una manera folclórica, alegre, de entusiasmo… y eso hace que la mayoría de las veces se clasifique. Si hay que competir, compitamos. Y si aquí hay que hacer ajustes en los impuestos, pues que el alcalde y el Concejo de Barranquilla del Atlántico también hagan lo pertinente, porque no podemos perder fácilmente a la Selección”, dijo Mario Muvdi, presidente de la Junta de Cotelco Atlántico.

Por su parte, Rafael Madero, presidente de la Junta de Fenalco Atlántico, advirtió sobre el impacto económico que tendría un eventual traslado. “Lo que mueve para la economía un juego de la Selección Colombia en Barranquilla es importantísimo… y eso es muy bienvenido, pero no es solo eso, sino la motivación que se ve en el público… eso solamente se da en el estadio de Barranquilla. Habrá que hacer algunos ajustes necesarios para cualquier situación económica que sea propicia”, precisó.

Mientras tanto, la discusión sobre la sede de la Selección Colombia continúa generando polémica entre ambas ciudades.