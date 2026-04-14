Suspenden fallo que ordenaba el reintegro de Silvia Gette a la Universidad Autónoma del Caribe

El Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla admitió una acción de tutela interpuesta por el abogado Carlos Felipe Morales Guerrero, quien actúa como representante de víctimas del Ministerio de Educación Nacional, en contra del Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías.

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La tutela fue radicada el 10 de abril de 2026 y busca proteger el derecho fundamental al debido proceso. “Se reúnen los requisitos establecidos en el Decreto 2591 de 1991 (...) para admitir la acción de tutela”, señala el auto judicial.

Ordenan suspensión del reintegro de Silvia Gette

Como medida provisional, el despacho ordenó suspender de manera inmediata los efectos de la decisión del pasado 8 de abril de 2026, que disponía el reintegro de Silvia Beatriz Gette Ponce como rectora en propiedad de la Universidad Autónoma del Caribe.

La decisión también deja sin efecto, temporalmente, la nulidad de actos administrativos internos de la universidad y cualquier actuación derivada del fallo. “Se decretará la suspensión inmediata de todos los efectos de la decisión (...) hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción de tutela”, precisa el documento.

Juez advierte posibles irregularidades en el fallo

En su análisis preliminar, el juez advirtió que podrían existir irregularidades constitucionales en la decisión cuestionada, especialmente en la ponderación de intereses entre el derecho individual de Gette y el impacto institucional.

“El despacho advierte (...) la posible configuración de irregularidades relevantes desde el punto de vista constitucional”, indica el auto, al tiempo que subraya la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.

Asimismo, se menciona que la persona cuyo reintegro fue ordenado “registra una condena penal por el delito de abuso de confianza calificado y agravado”, lo que, según el despacho, es un elemento clave en el análisis de proporcionalidad.

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Vinculan a varias partes al proceso

El juzgado también ordenó vincular al trámite al Ministerio Público, a Silvia Gette Ponce, a la Universidad Autónoma del Caribe y a todos los intervinientes dentro del proceso penal relacionado.

Finalmente, se concedió un plazo de dos días para que las entidades y partes involucradas ejerzan su derecho a la defensa. “Dentro del término improrrogable de dos (02) días (...) informen lo que a bien consideren respecto de los hechos”, concluye la providencia.