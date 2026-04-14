Conozca los sectores con cortes de energía programados para este 15 de abril en Barranquilla

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Personal especializado de Air-e Intervenida realizará este miércoles 15 de abril una serie de trabajos técnicos en diferentes puntos de la red eléctrica, incluyendo la subestación La Unión y otros sectores, lo que implicará interrupciones programadas del servicio en varios barrios.

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Horarios y sectores afectados

En el circuito Unión 11, las labores se desarrollarán entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m., periodo durante el cual se suspenderá el servicio en los barrios El Limón, Universal, Universidad II etapa, San Nicolás y Palmarito. También habrá afectaciones en sectores específicos de Las Palmas, Tayrona, Galán y Villa Blanca.

Por su parte, en el circuito Unión 1, los trabajos están previstos entre la 1:15 p. m. y las 3:15 p. m. Esto implicará la suspensión del fluido eléctrico en la calle 30 entre carreras 6B y 8, así como en zonas puntuales de la urbanización El Parque, el sector del Hospital Universidad del Norte, Parque Muvdi, el Colegio Industrial y la empresa Pavco.

Obras complementarias en otros sectores

Adicionalmente, se ejecutarán trabajos para el cambio de elementos eléctricos en el barrio San Roque, específicamente en la carrera 29 con calle 34, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., y en la carrera 34 con calle 21, entre las 8:10 a. m. y las 5:00 p. m.

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En el corregimiento de Palermo, jurisdicción de Sitionuevo, se realizará el cambio de postes en la calle 2A entre carreras 2 y 9, en el horario de 8:30 a. m. a 4:20 p. m.

De igual forma, en el barrio Las Flores de Usiacurí se adelantará el reemplazo de un poste en la calle 15 con carrera 10, entre las 8:50 a. m. y las 4:00 p. m.

Trabajos en la subestación El Silencio

En la subestación El Silencio se llevarán a cabo labores de lavado de equipos, lo que ocasionará breves interrupciones en el circuito Florida entre las 4:30 a. m. y 5:00 a. m., y entre las 6:00 a. m. y 6:30 a. m. Los sectores afectados incluyen La Florida, Las Colinas, Los Jobos, Nuevo Horizonte, Campo Alegre, Ciudad Jardín y Las Terrazas.

Asimismo, la compañía advirtió que podrían presentarse interrupciones adicionales por sobrecarga entre las 5:00 a. m. y las 6:00 a. m. en los circuitos Silencio 5 y 10, Florida, Los Andes, Jardín y San Felipe.