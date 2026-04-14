En Concordia capturaron a siete presuntos integrantes del grupo “Los Salachos”

Concordia- Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército reportó la captura de siete personas en el área urbana de Concordia, Suroeste de Antioquia. Estas personas estarían relacionadas con el grupo ilegal “Los Salachos” en esa población.

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Desde la brigada se indicó que el operativo de captura mediante órdenes judiciales fue realizado por tropas del Batallón de Infantería Liviana n.° 11 Cacique Nutibara y la Policía Nacional en el barrio El Salazar; seis detenciones se hicieron con orden de captura y una en flagrancia.

“Entre los capturados se encuentra alias Solo, presunto cabecilla urbano de este grupo, quien además sería el coordinador de sicariato con injerencia en el municipio. Así mismo, fueron capturados sujetos conocidos como alias Talibán, Pablo, Lobo, El Enano, Barbas y Mecato, quienes, al parecer, se dedicaban al expendio de estupefacientes, afectando la seguridad y tranquilidad de la comunidad”, señaló el Ejército.

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Además, agrega que a los detenidos se les incautó clorhidrato de cocaína, marihuana y bazuco. Los cuatro celulares hallados en el lugar están siendo analizados para extraer información que apoye la investigación.

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