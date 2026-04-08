Nuevo choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda por suspensión de captura de alias ‘Calarcá’

Un nuevo enfrentamiento se dio en la noche de este 7 de abril en el Congreso entre los senadores y precandidatos presidenciales Paloma Valencia, del Centro Democrático, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Todo, en medio de la polémica por el mantenimiento de la suspensión de la orden de captura en contra de alias ‘Calarcá’.

Y es que la senadora Paloma Valencia aprovechó la plenaria del Senado para cuestionar al Gobierno y al Pacto Histórico. Según dijo, porque podrían aprovechar la suspensión para conseguir votos en las zonas afectadas por el conflicto.

“Quiero dejar una constancia, presidente, en torno a las declaraciones del exsenador Roy Barreras, donde está reconociendo que los grupos ilegales les están poniendo votos a punta de fusil en los territorios, y que aquí le vienen levantando las órdenes de captura a los peores criminales de Colombia con propósitos electorales”, dijo.

Además, criticó las decisiones de suspender órdenes de captura, ante el posible fortalecimiento de los grupos armados: “El alcalde de Bogotá está protestando, porque todo el esfuerzo que tiene que hacer con la Policía Nacional para meter a los sicarios a la cárcel, y el Gobierno acaba de levantarle la orden de captura a uno de esos cabecillas”.

La candidata también cuestionó los resultados del Pacto Histórico en las pasadas elecciones, en las zonas de conflicto: “El Pacto Histórico sacó el 54 % de esos votos para Congreso en esos municipios donde la Defensoría del Pueblo dice que hay riesgo electoral (…) aquí van a hacer combinación de formas de lucha y van a estar vinculándose con los violentos para poder ganar elecciones”.

¿Qué respondió Cepeda?

Cepeda cuestionó a Valencia por el caso del senador condenado Ciro Ramírez: “¿Qué moral tiene usted para venir aquí a cuestionarnos?” y agregó: “no tenga tanto descaro, tenga un poco de vergüenza”.

Y la señaló de no tener pruebas: “La última vez que tuvimos un debate en este recinto, senadora Valencia, usted gritó que yo la estaba amenazando de muerte. ¿Usted tiene pruebas de eso? ¿O era otra mentira lanzada al aire sin ninguna responsabilidad? Porque lo que usted hace es eso: mentir, calumniar”.

Y concluyó señalando el expresidente Álvaro Uribe: “Le pido que le diga al hermano del jefe paramilitar de Yarumal, condenado a 28 años… que tenga la gentileza de explicarle al país si mientras su hermano comandaba la banda ‘los 12 apóstoles’, él estaba enterado o no de las masacres”.