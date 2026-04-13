Intentaron sacar cocaína del país camuflada en repuestos de moto: iba hacia Australia

Policía Metropolitana de Bogotá a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental logró interceptar un envío de tres kilos de cocaína que pretendía salir del país con destino a Australia, a través de una empresa de mensajería.

Los hechos se registraron en una bodega de envíos, donde, durante actividades de registro y verificación, uniformados, con el apoyo de los caninos antinarcóticos Cielo y Lastra, especializados en la detección de sustancias narcóticas, alertaron sobre una caja sospechosa.

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Al inspeccionar el paquete, se hallaron 12 módulos electrónicos para motocicleta que ocultaban una sustancia con características similares a la cocaína.

En total, fueron incautados 3.100 gramos de este estupefaciente, evitando así su salida del país.

El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.