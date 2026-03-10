Intento de sicariato en Bogotá: la víctima recibió cuatro disparos en la calle 161 con carrera 19

Durante la tarde de este martes, 10 de marzo, se registró un intento de sicariato en la calle 161 con carrera 19. La víctima fue trasladada por la Policía al Hospital Simón Bolívar.

Según ha conocido Caracol Radio, la víctima estaba en una cafetería cuando llegó el delincuente y le disparó en 4 oportunidades. El hombre recibió impactos de bala en el tórax y en el brazo.

Caracol Radio pudo conocer que la persona implicada en este intento de sicariato es un hombre que se dedica a los negocios relacionados con la finca raíz, por lo que las autoridades están averiguando si tiene que ver con un ajuste de cuentas o una posible extorsión.

Asimismo, la Policía Metropolitana de Bogotá ya está recolectando todas las pruebas para lograr identificar a los autores materiales de este infortunado hecho. La Policía, hasta el momento, no ha entregado un reporte oficial sobre los primeros indicios.

Cabe mencionar que el intento de sicariato que se registró hoy, sobre las 5:00 p.m., no es el primer hecho de este tipo que se ha reportado en Bogotá durante este año. Hace casi un mes exacto, el 11 de febrero, se registró el sicariato que acabó con la vida del empresario Gustavo Aponte y de su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez.