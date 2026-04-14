Delegación de paz del Gobierno nacional dijo que traslado de voceros mejora las condiciones de paz

Medellín

Mediante un comunicado de prensa, la delegación del Gobierno nacional en la mesa de diálogo de paz urbana con las estructuras armadas del Valle de Aburrá se pronunció sobre la orden del presidente Gustavo Petro de trasladar a los voceros a cárceles de Bogotá.

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La delegación manifiesta que este traslado permitirá seguir fortaleciendo la iniciativa de diálogo de paz con esas estructuras: “El traslado de personas privadas de la libertad que fungen como voceros de las estructuras desde el centro penitenciario de Itagüí hacia la ciudad de Bogotá mejora las condiciones para encontrar una ruta de acercamiento que permita darle continuidad al diálogo”, argumentaron en el escrito.

En otro aparte agregó que la paz urbana sigue siendo un propósito destacable y reconocen los avances, entre ellos la reducción de homicidios en los territorios.

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Finalmente, la delegación solicitó a los diferentes sectores rechazar la violencia y acompañar esta iniciativa de paz “con responsabilidad” para lograr ese acuerdo con las estructuras ilegales.

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