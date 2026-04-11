Bandas del Valle de Aburrá pidieron al Gobierno reactivar diálogos tras fiesta en cárcel de Itagüí

Medellín

Voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá solicitaron al Gobierno Nacional levantar la suspensión de los diálogos de la mesa de paz urbana, luego del escándalo generado por la realización de una fiesta vallenata al interior de la cárcel de Itagüí.

A través de un comunicado público, los cabecillas de las estructuras, quienes participan en el Espacio de Diálogo Sociojurídico de Paz Urbana, insisten en que los hechos deben analizarse y no reducirse a responsabilidades individuales, al considerar que hacen parte de una realidad estructural del sistema carcelario.

“Entendemos y lamentamos el grave daño que dicho evento genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno Nacional nos ha depositado”, indica el documento.

En el comunicado, los voceros rechazaron a lo que calificaron como “señalamientos calumniosos” por parte de actores políticos locales y denunciaron afectaciones a sus entornos familiares. Según los voceros, estas críticas responden más a intereses políticos que a una evaluación objetiva de lo sucedido.

Pese a la controversia, reiteraron su intención de continuar en el proceso de paz urbana y pidieron formalmente reactivar los diálogos suspendidos.

“Solicitamos al Presidente de la República, levantar la suspensión ordenada para los diálogos de paz urbana. Nuestra posición es clara: continuaremos ejerciendo la vocería con responsabilidad, evitando que el trabajo adelantado se vea debilitado por interpretaciones ajenas a su propósito, y evitando ante todo que hechos como el que se presentó se vuelvan a repetir”, agregan los voceros de las estructuras a través del comunicado.