Suspenden diálogos de paz urbana tras escándalo por ingreso de Nelson Velásquez a cárcel de Itagüí

Medellín

La delegación del Gobierno Nacional en la mesa de paz urbana anunció este jueves 9 de abril la suspensión temporal de los diálogos con voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá. Esto ocurrió luego del escándalo generado por el ingreso del cantante de vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí.

A través de un comunicado, el Espacio de Conversación Socio Jurídico aclaró que los hechos ocurridos el día anterior “no hacen parte de las garantías de funcionamiento” de este mecanismo de diálogo. Esto relacionado con la presencia del artista en el centro penitenciario.

¿Qué decisión tomó el Espacio de Conversación Socio Jurídico respecto a la situación presentada en la cárcel de Itagüí?

En el documento, la delegación rechazó de forma clara y firme lo que sucedió, anunciando que suspenderá de inmediato las conversaciones con los voceros de los grupos armados organizados que cometen crímenes graves, hasta que se aclare quién es responsable de lo ocurrido.

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Además, expresaron su respaldo a las medidas adoptadas por la alta dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entidad que confirmó el ingreso del cantante al establecimiento carcelario.

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