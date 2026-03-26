En marzo comienza la construcción del Corredor de la Carrera Séptima en Bogotá: plan de movilidad

Desde el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunciaron el inicio de las obras del Corredor de la Carrera Séptima en lo que comprenden las calles 99 hasta la 127.

Este 30 de marzo comenzará la construcción, por lo que desde la Secretaría de Movilidqd permitieron el cierre de un carril entre la Calle 121 y Calle 119, en sentido Norte – Sur.

Según el cronograma presentado por el contratista encargado de esta obra, estas actividades se realizarán a partir de la medianoche del 30 de marzo y finalizarán en 7 meses, con horario de cierre las 24 horas del día.

Este es el Plan de Manejo de Tránsito:

Para facilitar la ejecución de las obras y garantizar la movilidad a todos los usuarios de la vía, tanto de vehículos particulares, como transporte público, peatones y ciclistas, se autorizó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

En lo que tiene que ver con el tránsito de vehículos particulares y transporte público, continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados entre la Calle 121 y Calle 119, en sentido Norte – Sur.

En cuanto al paradero de SITP ubicado en esa zona, será trasladado. El paradero número 173A01 ubicado en el andén Occidental entre la Calle 123 y Calle 121, será trasladado 100 metros al Norte de su ubicación actual.

Los peatones y los ciclistas no sufrirán ninguna afección ya que su infraestructura quedará igual hasta el momento.

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