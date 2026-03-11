¿Cómo están los sistemas de alcantarillado en la ciudad? Gerente del Acueducto responde

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, habló sobre el manejo del sistema de acueducto durante la construcción del metro de Bogotá, las dificultades que ha traído el proceso y otros temas de interés para la ciudad.

La construcción y el desarrollo del metro en las redes del acueducto

Sobre las obras del metro, Avendaño explicó que uno de los mayores retos para la construcción del metro en temas del acueducto “fue el translado anticipado de las redes matrices y troncales, que era lo más grande que se necesitaba trasladar para que pudieran hacer los pilotos de la infraestructura”. Asimismo, con las obras algunos sectores de la ciudad en los que se han presentados “daños ocasionados por todo el movimiento, se mantiene una conversación permanente con la empresa del metro y el contratista, ellos son los que tienen la responsabilidad de responder por esos daños, el acueducto acompaña los casos y en alguna ocasiones son los que atienden el daño, pero se hace un cruce de cuentas”.

Cráter en La Gaitana: ¿Qué fue lo que pasó?

Entre tanto, la gerente habló también de lo sucedido el pasado fin de semana en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, donde se abrió un cráter complicando la movilidad del sector. “las tuberías son bastante viejas, y los daños que se han presentado en algunos lugares de la ciudad cerca a las obras del metro, han sido en la red de acueducto que son atendidas directamente por el contratista y el apoyo del Acueducto”.

“Lo que pasó en Suba es una red troncal de 3,6 kilómetros que tiene más o menos unos 25 años de construida, que va por una vía, que ahora tiene un alto tráfico vehicular del SITP y que no estaba diseñada con un reforzamiento estructural para soportar esa carga permanente, y que la empresa, aparte de atender los daños que ha tenido esa red troncal, que es más o menos de un metro de diámetro y que está a 4 metros de profundidad, ahora se esta haciendo un proyecto para hacer el diagnóstico completo de los 3,6 kilómetros y poder pasar a rehabilitarlo por completo para eliminar de raíces el problema”, afirmó.

En Bogotá no para de llover: se están planteando alternativas para evitar inundaciones

Además, la gerente se refirió al el caso del deprimido de la calle 94 que se inundo en las últimas horas. “Las bombas no fallaron, pero hubo agua y granizo, y el granizo cuando cae se vuelve como piedra que obstruye la circulación del agua. Las bombas no tuvieron la capacidad, por la cantidad de agua que cayó, no evacuo a tiempo”.

Y agregó que, “en el último año hicimos 49 sumideros en el corredor de la 94 para captar esa agua antes de que llegue el deprimido, y vamos a seguir haciendo obras para mejorar el drenaje hidráulico de la zona”.

Choque con Petro por escasez de agua

Según Avendaño no hay escasez de agua en la capital, por el contrario va a seguir lloviendo en Bogotá, en Cundinamarca y en buena parte del país. “Esta es la época del año en la que los niveles que tienen los embalses del sistema Chingaza son más bajos, porque la unimodalidad de las lluvias del sistema Chingaza hace que desde diciembre, realmente desde octubre, empieza la temporada baja de lluvias, pero concentrada en los meses de diciembre a marzo, que es cuando hay menos afluencia”.

Finalmente la gerente aseguró que, “No hay ningún nivel de riesgo, de un posible racionamiento nuevamente, desde el Acueducto se le hace permanente seguimiento y se toman decisiones de abastecimiento de la ciudad coherentes con la hidrología y con la capacidad reforzada de producir agua”.