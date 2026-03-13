Habrá cierres viales por el norte de Bogotá durante marzo y abril: Rutas afectadas y alternativas

Los conductores que transitan habitualmente por el norte de Bogotá deberán tener en cuenta que habrá un cierre parcial en una de las vías de este sector. Concretamente, en la calle 100 por avenida carrera 11, en el costado oriental.

Según informa la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) este cierre es parte del plan para adelantar las actividades de construcción de redes y adecuación vial en el marco del contrato IDU-353-2020, el cual hace parte del proyecto de la Troncal Avenida 68.

Tenga en cuenta que este cierre lleva iniciado desde el 11 de marzo a las 10 p.m. y se mantendrá las veinticuatro horas al menos durante mes y medio, lo que significa que alrededor de finales de abril se podrá volver a transitar por este espacio.

¿Cómo se gestionará el tráfico por este sector?

La Secretaría Distrital de Movilidad ha trazado las rutas alternativas que los conductores pueden usar para continuar su tránsito, tanto los que usaban la carrera 11 como los de la calle 100. Estos son los carriles a usar:

Rutas para vehículos vehiculares y servicio público

Las personas que transitan por la avenida carrera 11 en sentido norte - sur podrán continuar por los dos carriles que quedarán habilitados y se garantizarán los movimientos norte - sur, norte - oriente y norte – occidente.

Por otro lado, quienes se desplazan por la avenida calle 100 en sentido oriente - occidente y desean tomar la avenida carrera 11 al sur o retornar al oriente (giro provisional), deben transitar por la calzada mixta norte, donde podrán realizar la conexión oriente - sur y oriente - oriente.

Puede utilizar esta imagen satelital como guía:

Imagen ilustrativa de las rutas alternativas para conductores particulares y de servicio público por la calle 100 con carrera 11 (Crédito: Alcaldía de Bogotá / Secretaría Distrital de Movilidad)

Rutas para peatones y ciclistas

Para los que transitan por los andenes y ciclorrutas de este sector, habrá un leve cambio en la vía. En la intersección de la avenida calle 100 por avenida carrera 11, podrán continuar por la ciclorruta provisional que se garantizará dentro de la zona de la obra.

Los peatones continuarán transitando normalmente por la infraestructura destinada para tal fin.

Imagen ilustrativa de las rutas alternativas para peatones y ciclistas por la calle 100 con carrera 11 (Crédito: Alcaldía de Bogotá / Secretaría Distrital de Movilidad)

¿Cómo va el proyecto de la Troncal de la Av. 68?

Cabe acotar que este proyecto, que recorre diferentes sectores de Bogotá, está dividido en diferentes grupos que van entregando los avances de su obra.

Por ejemplo, el Instituto de Desarrollo Urbano, encargado de la planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de la ciudad, ha informado que hay proyectos cerca del 80% del avance, como el tramo ubicado entre la carrera 48 y la carrera novena, y también el Transmilenio por la 68 (grupo 9).

El director del IDU, Orlando Molano Pérez, también ha destacado que próximamente entrará en funcionamiento el puente peatonal que conectará la calle 97 con la estación de TransMilenio de la calle 100 sobre la Autopista Norte.

Finalmente, El IDU indicó que los esfuerzos actuales finalización de redes subterráneas, adecuación de espacio público y culminación de las estaciones. Con el avance reportado del 80%, la entidad proyecta la entrega del grupo durante el año en curso, en cumplimiento de la meta establecida por la administración distrital.

