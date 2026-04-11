Metro de Bogotá: cierre de la estación Calle 45 desde este sábado 18 de abril

En medio de la alta demanda en TransMilenio, Gettyimages. / holgs

Las obras de la Primera Línea del Metro siguen transformando la movilidad en el centro de la ciudad.

Desde que empezó la construcción del metro, la movilidad de la capital ha tenido bastantes cambios, dentro de los cuales los más representativos han sido los cierres de algunas estaciones de TransMilenio y en el tránsito vehicular sobre la Caracas.

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Por eso, desde este 18 de abril habrá nuevos cambios; así se moverá la operación de TransMilenio en los próximos días:

¿Qué cambia en las estaciones Calle 45 y Av. Calle 39?

Abre la estación temporal Av. 39: A partir de este sábado 18 de abril, esta parada (ubicada entre la diagonal 40 y la calle 37) estará habilitada en su totalidad. Se activan los vagones 2 y 3, junto con el acceso norte, para que usted pueda conectar con las troncales de la Autonorte, Suba, Calle 80 y las Américas, entre otras.

Cierra la estación Calle 45: Al mismo tiempo que abre la 39, la estación Calle 45 American School Way dejará de operar para darle paso a las obras pesadas del Metro.

¿Cuáles son las rutas disponibles en la Av. 39 por el cierre de Calle 45?

Con la apertura total de esta estación temporal, usted podrá tomar los siguientes servicios:

6, 8, AF60, BK23, CH15, DJ24, BL18, BJ74 y BH75.

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¿Cómo va la primera línea del Metro de Bogotá?

Carlos Fernando Galán comento a los micrófonos de Caracol Radio que el proyecto ya alcanza un 75,50 % de avance.

Trenes: Ya están en el país los primeros 9 de los 30 trenes que moverán a los bogotanos. También mencionó que, para que estos puedan entrar en operación, deben realizar pruebas en las que recorran más de 2.000 kilómetros; si lo hacen sin ningún problema, ya podrían entrar a trabajar.

Fechas: Se espera que para agosto de este año algunas de las estaciones que hoy están cerradas vuelvan a operar, con la meta final de iniciar la operación comercial en el segundo semestre de 2027.

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Dentro de las recomendaciones que le damos para poder tener una buena movilidad en la ciudad, está usar la aplicación móvil TransMiApp para planear su viaje antes de salir de casa o recargar la tarjeta.

También habrá equipos de TransMilenio en la calle brindando información a los pasajeros para evitar confusiones.