Capturados cinco hombres por minería ilegal en Ataco, Tolima

Tolima

En las últimas horas, las autoridades sorprendieron a cinco hombres mientras desarrollaban actividades de minería ilegal en la vereda Anape, sector Divino Niño, en el municipio de Ataco.

Las capturas se produjeron en medio de un operativo desplegado por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental; el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

Así, se logró la captura en flagrancia de cinco personas de diferentes edades, quienes presuntamente se encontraban realizando explotación ilícita de oro, generando graves afectaciones ambientales en la zona.

Durante el operativo, las autoridades lograron la incautación de una planta eléctrica, un soldador eléctrico y un compresor de aire, elementos que estarían siendo utilizados para el desarrollo de estas actividades ilegales.

“Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 20 Local del municipio de Ataco por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales. De igual manera, los elementos incautados fueron dejados a disposición de Cortolima”, informó el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

Ahora, un juez de la República deberá definir si les impone medida de aseguramiento en centro carcelario, en medio de las audiencias de legalización de captura que avanzan.

“Invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que atente contra la seguridad y el entorno natural, a través de la línea 123 o informando a la patrulla de Policía más cercana. Se garantiza absoluta reserva”, pidió el coronel Vargas.