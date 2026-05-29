Delincuentes se habrían llevado $125 millones en medio de un fleteo de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que las autoridades de Ibagué investigan un caso de hurto que se habría presentado al mediodía del jueves 28 de mayo en la calle 19 con avenida Guabinal.

Los afectados habrían retirado de una entidad bancaria ubicada en un centro comercial de la ciudad la suma de $125 millones y cuando se desplazaban en un taxi fueron abordados por delincuentes en moto que les quitaron el maletín donde llevaban el dinero.

En medio de la acción delincuencial, se habría presentado un forcejeo entre los ladrones y las personas que llevaban el dinero, lo que dejó una persona herida.

Al parecer en medio del fleteo los ladrones hicieron varios disparos con arma traumática para lograr huir del lugar con el dinero hurtado, situación que habría generado la lesión a un ciudadano.

Por ahora, el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, no se ha pronunciado sobre este caso que afecta la sensación de seguridad.

Durante la última semana en la capital del Tolima se han reportado varios hechos en diferentes sectores de la ciudad donde los ciudadanos han sido afectados con el robo de autopartes, celulares, bolsos entre otros elementos de valor. A la vez varios casos en los que familias han resultado siendo víctimas de delincuentes en conjuntos residenciales.