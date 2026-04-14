La Policía detonó una granada que fue encontrada por unos niños en un parque de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Gobierno, Francisco Espín, confirmó que la Policía Metropolitana de Ibagué realizó en la tarde del lunes 13 de abril la detonación de manera controlada de una granada que fue encontrada abandonada por unos niños que se encontraban jugando cerca de una institución educativa del barrio Nazareth.

“Unos niños se encontraban jugando cerca del parque del sector, encontraron este elemento que estaba depositado desde hace mucho tiempo, este elemento resultó ser una granada, se llama a la Policía y se hizo el por protocolo la detonación”, dijo Francisco Espín.

Según el secretario de Gobierno, las autoridades hicieron un barrido en la zona donde se encontró la primera granada para verificar si se encontraba otros elementos de este tipo.

“Se hizo un barrido para verificar si existían más elementos en la superficie de la zona, pero no se encontraron más”, dijo el funcionario de la Alcaldía de Ibagué al explicar que la granada encontrada estaba oxidada.

Por otra parte, aclaró que este elemento estaba abandonado hace mucho tiempo, pero que se hizo la detonación por seguridad, lo que generó algún tipo de conmoción entre la comunidad.

Finalmente, Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de la comuna 7, sector que ha sido afectado por hechos delincuenciales durante los últimos meses.

“Darle un parte de tranquilidad en el entendido que tenemos varios componentes allí esto ha generado la disminución en las cifras de delitos en la zona, entre ellos del homicidio”, puntualizó Espín.