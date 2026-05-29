Capturan a disidentes que extorsionaban a mineros ilegales para dejarlos trabajar en Ataco, Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, informó que a través de su cuenta de X que las autoridades realizaron un operativo en el municipio de Ataco contra estructuras criminales que están detrás de las rentas ilegales producto de la explotación ilegal de oro.

“Fueron capturados el cabecilla y todos los integrantes de la comisión del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, que delinquían en Ataco, en el sector de Puente Amarillo, vereda La Ensillada, una zona altamente afectada por la extracción ilegal de oro”, escribió la mandataria en un trino de su cuenta de X.

La mandataria seccional aseguró que en la operación se logró la captura de cuatro de los integrantes de esta facción que se dedicaban al cobro de la extorsión a mineros ilegales en esta zona de Ataco, Tolima.

“Este es otro contundente resultado contra la delincuencia, logrado por tropas del Ejército, la Policía y la Fiscalía, en un trabajo articulado y planeado, en cumplimiento del plan regional de seguridad del Tolima, que sigue en marcha y sin tregua”, dijo Adriana Matiz.

En medio de los procedimientos se capturó a alias ´Miguel Ángel´, cabecilla de la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, junto a tres sujetos más. Durante la operación también se recuperó a una menor de edad.

Las autoridades no han bajado la guardia: gobernadora del Tolima

Adriana Matiz sostuvo que no se baja la guardia con el compromiso de seguir luchando contra los grupos violentos que amenazan la vida y la convivencia de los ciudadanos.

Dato: en la operación se incautaron fusiles, pistolas, munición y material de intendencia.

“Nuestro mensaje es claro: dejen de delinquir en el Tolima, porque los vamos a capturar o neutralizar. Váyanse, entréguense o cesen sus actividades ilegales. No vamos a retroceder en la lucha contra los violentos. Felicitaciones a nuestras autoridades”, puntualizó Adriana Matiz.

Por su parte, el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz afirmó que los problemas de seguridad siguen siendo la mayor preocupación de las autoridades. “Este año ya tenemos 20 homicidios y esto afecta la dinámica comercial y social de nuestro municipio. Siempre hemos articulado los procesos con la Fuerza Pública”, resaltó.