Asinort exige garantías de seguridad para el traslado de docentes en Norte de Santander

Norte de Santander.

La Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort) hizo un llamado urgente a las autoridades para que se garanticen condiciones de seguridad en el traslado de los docentes hacia las instituciones educativas del departamento, especialmente en zonas rurales.

El pronunciamiento se da en medio de la preocupación generada por el reciente accidente de tránsito ocurrido en la vía entre la Ye de Astilleros y Sardinata, en el que perdió la vida la docente Leidy Lorena Mendoza Jaimes, quien se dirigía a su lugar de trabajo.

Frente a esta situación, el presidente de Asinort, Leonardo Sánchez Quintero, expresó su solidaridad con la comunidad educativa afectada y advirtió sobre los riesgos que enfrentan los maestros en sus desplazamientos diarios.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera docente y extendemos nuestra solidaridad a su familia y a toda la comunidad educativa. Este hecho vuelve a poner en evidencia las difíciles condiciones en las que muchos docentes deben movilizarse para cumplir con su labor”, señaló.

El dirigente sindical indicó que el traslado hacia las instituciones educativas, especialmente en zonas de difícil acceso, debe ser considerado como una parte integral del ejercicio docente y, por tanto, requiere garantías por parte del Estado.

“Estamos exigiendo garantías absolutas para el ejercicio de nuestra labor pedagógica, pero también para el desplazamiento desde el lugar de residencia hasta el sitio de trabajo. No se trata solo de llegar a las aulas, sino de hacerlo en condiciones seguras”, afirmó.

Asimismo, Sánchez Quintero hizo un llamado a las entidades competentes para que adopten medidas de fondo y no soluciones temporales frente a esta problemática, que, según dijo, afecta de manera constante al magisterio en Norte de Santander.

Finalmente, desde Asinort insistieron en la necesidad de que este tipo de situaciones sean analizadas dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de que se brinden mayores garantías a los docentes que diariamente se desplazan por diferentes zonas del departamento.