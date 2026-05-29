Tolima

Caracol Radio conoció que en la noche del jueves 28 de mayo se registró alteración del orden público en el municipio de El Espinal, Tolima, debido a que ciudadanos intentaron linchar al papá de Mia Kataleya Ramírez, menor que murió luego de ser víctima de abuso sexual.

Los hechos sucedieron cuando esta persona se encontraba en la Universidad de Espinal, ante la intensión de la comunidad de hacer justicia a mano propia, la Policía lo protegió y lo sacó del lugar.

Según las autoridades, este ciudadano no tiene ninguna investigación, ni orden de captura por este caso. Miles de personas luego se trasladaron y estuvieron hasta altas horas de la noche rodeando la estación de Policía del municipio de El Espinal buscando hacer justicia a mano propia.

El alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, ratificó que por el caso de abuso de la menor de seis meses de nacida Mia Kataleya Ramírez no hay capturas e hizo un llamado a la calma a la ciudadanía.

“Quiero decirles que el papá biológico se encontraba cerca a una universidad de nuestra ciudad de El Espinal cuando es agredido por un grupo de personas, automáticamente las autoridades asistieron al lugar de los hechos y para protegerlo para que no se llegara a presentar una instancia mayor lo que se hizo fue sacarlo a la institución”, dijo el alcalde de El Espinal.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, hizo un llamado a la población a la calma y a no buscar justicia a mano propia “Hay que esperar que la justicia den su dictamen final, nosotros lo que pedimos es que las investigaciones sean a la mayor brevedad posible y qué todo el peso de la ley recaiga sobre los culpables”.

La Policía en el Tolima le confirmó a Caracol Radio que la investigación avanza para determinar los responsables del abuso sexual de Mia Kataleya Ramírez de seis meses y su posterior muerte.