Consejo Superior eligió a John Jairo Méndez como nuevo rector de la Universidad del Tolima
El nuevo rector fue elegido por seis de los nueve integrantes del Consejo Superior. El Gobierno nacional se abstuvo de votar.
Tolima
En sesión del Consejo Superior Universitario que se cumplió este jueves, fue designado y posesionado el profesor John Jairo Méndez Arteaga como nuevo rector de la Universidad del Tolima para el periodo 2026 – 2030.
Fue elegido por seis de los nueve integrantes del Consejo. Los delegados del Ministerio de Educación, del presidente Gustavo Petro y de los exrectores se abstuvieron de votar o ni siquiera se presentaron a la sesión.
Conforme al calendario establecido, la decisión se tomó luego de surtirse el proceso de consulta virtual realizado los días 22 y 23 de mayo, en el que participaron más de 14.000 estudiantes, docentes y egresados de la institución.
Durante el proceso, el profesor John Jairo obtuvo el mayor respaldo de la comunidad universitaria, alcanzando 9.739 votos, es decir, cerca del 70 % del total.
Previo a la designación, el Consejo Superior escuchó y entrevistó a los tres aspirantes habilitados dentro del proceso, con el propósito de conocer sus propuestas, proyecciones y apuestas para el futuro de la institución. Tras el encuentro, el máximo órgano de la institución procedió a la designación y posesión.
¿Quién es el nuevo rector?
John Jairo Méndez Arteaga es docente de planta e investigador de la Universidad del Tolima, con más de 20 años de experiencia en educación superior, gestión académica e investigación científica. Es licenciado en Biología de la Universidad del Tolima y doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Lleida, España.
A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado cargos como vicerrector de Investigaciones, vicerrector Académico y de Docencia, director de Investigaciones y miembro de la sala de Conaces en ciencias básicas. Además, se ha desempeñado como consejero nacional de MinCiencias y delegado de las universidades públicas ante el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Como integrante del grupo de investigación GIPRONUT, categorizado en A1, cuenta con una producción académica compuesta por 13 libros, 42 artículos científicos, participación en 42 proyectos de investigación y dirección de 48 trabajos de pregrado y posgrado.
El nuevo rector asumirá el cargo en propiedad a partir de septiembre del presente año, una vez concluya el periodo de gobierno del actual rector, Omar Mejía Patiño.