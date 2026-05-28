Consejo Superior eligió a John Jairo Méndez como nuevo rector de la Universidad del Tolima

Tolima

En sesión del Consejo Superior Universitario que se cumplió este jueves, fue designado y posesionado el profesor John Jairo Méndez Arteaga como nuevo rector de la Universidad del Tolima para el periodo 2026 – 2030.

Fue elegido por seis de los nueve integrantes del Consejo. Los delegados del Ministerio de Educación, del presidente Gustavo Petro y de los exrectores se abstuvieron de votar o ni siquiera se presentaron a la sesión.

Conforme al calendario establecido, la decisión se tomó luego de surtirse el proceso de consulta virtual realizado los días 22 y 23 de mayo, en el que participaron más de 14.000 estudiantes, docentes y egresados de la institución.

Durante el proceso, el profesor John Jairo obtuvo el mayor respaldo de la comunidad universitaria, alcanzando 9.739 votos, es decir, cerca del 70 % del total.

Previo a la designación, el Consejo Superior escuchó y entrevistó a los tres aspirantes habilitados dentro del proceso, con el propósito de conocer sus propuestas, proyecciones y apuestas para el futuro de la institución. Tras el encuentro, el máximo órgano de la institución procedió a la designación y posesión.

¿Quién es el nuevo rector?

John Jairo Méndez Arteaga es docente de planta e investigador de la Universidad del Tolima, con más de 20 años de experiencia en educación superior, gestión académica e investigación científica. Es licenciado en Biología de la Universidad del Tolima y doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Lleida, España.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado cargos como vicerrector de Investigaciones, vicerrector Académico y de Docencia, director de Investigaciones y miembro de la sala de Conaces en ciencias básicas. Además, se ha desempeñado como consejero nacional de MinCiencias y delegado de las universidades públicas ante el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Como integrante del grupo de investigación GIPRONUT, categorizado en A1, cuenta con una producción académica compuesta por 13 libros, 42 artículos científicos, participación en 42 proyectos de investigación y dirección de 48 trabajos de pregrado y posgrado.

El nuevo rector asumirá el cargo en propiedad a partir de septiembre del presente año, una vez concluya el periodo de gobierno del actual rector, Omar Mejía Patiño.