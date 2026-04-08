Hasta 200 millones de pesos ofrecen las autoridades por cabecillas del Suroeste antioqueño

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una serie de recompensas por los cabecillas que tienen afectado el orden público en la cuenca del río Sinifaná, en el Suroeste de este departamento, y los cuales ya están identificados.

¿Quiénes son los cabecillas?

Según explicó el mandatario seccional, se están ofreciendo hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a alias “El Flaco”, cabecilla del grupo delincuencial común organizado La Miel, el cual delinque en el sur del Valle de Aburrá y los municipios del suroeste antioqueño.

También se está ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos para lograr encontrar a alias “Cofe”, segundo al mando de esta estructura.

Para lograr encontrar a alias “Víctor”, quien es el tercer cabecilla de esta estructura, se está ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

Para el mandatario seccional, estos cabecillas son “los principales articuladores de esos enfrentamientos entre esa estructura criminal, la de San Pablo, y el Clan del Golfo y que responden por buena parte de las muertes violentas que infortunadamente han tomado lugar en la cuenca del Sinifaná”.

El consejo de seguridad liderado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reunió las preocupaciones en materia de orden público de los alcaldes de Amagá, Angelópolis, Fredonia, Titiribí y Venecia.

En el encuentro, también se analizó la situación de seguridad en esta zona del departamento con los representantes del Ejército, la Policía, la Fiscalía y los organismos de control.

En este consejo de seguridad, el mandatario departamental dio indicaciones a las autoridades para avanzar en el esclarecimiento de los homicidios.

A los alcaldes también les indicó fortalecer la implementación de los Sistemas de Participación Ciudadana, una de las estrategias clave de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.

Inversiones en el suroeste

La administración departamental, además de analizar la situación de seguridad y orden público, hizo seguimiento de las inversiones en infraestructura para esta zona del departamento.

En esta zona se verificaron los avances en desarrollos de infraestructura educativa, salud, vivienda y seguridad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la comunidad y fortalecer los servicios esenciales en el territorio.

Infraestructura educativa

El gobernador visitó la Institución Educativa Rural Edelmira Álvarez de Fredonia, donde se realizaron mejoramientos en el restaurante escolar y en la cocina, intervención que contó con una inversión de 540 millones de pesos.

Rendón Cardona también aseguró que los mejoramientos en la infraestructura educativa en esta localidad continúan gracias a la convocatoria financiada con recursos del Fondo de Servicios Educativos.

A través de este mecanismo se ejecutaron 7 mejoramientos, cada uno por 28 millones de pesos, para un aporte total de 198 millones de pesos por parte del departamento.

Infraestructura de salud

El mandatario también visitó el Hospital Santa Lucía, donde se cuenta con un nuevo equipo de rayos X, luego de una inversión cercana a los 453 millones de pesos.

Este equipo ha permitido en los tres primeros meses de este año la toma de 720 imágenes diagnósticas, mejorando la capacidad de respuesta del hospital que atiende a población de los municipios de Fredonia, Venecia y otros municipios de la subregión.

El centro asistencial también logró un beneficio de 300 millones de pesos a través del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, recursos que permitieron saldar deudas y garantizar el pago de las primas al personal de salud.

Mejoramientos de vivienda

En Fredonia, el gobernador también visitó la vivienda de beneficiarios de los programas de mejoramiento de sus hogares, que suman en esta localidad un total de 246 soluciones habitacionales en modalidades como mejoramiento de pisos, baños.

Cocinas, servicios públicos domiciliarios y paneles solares, con una inversión superior a 3 mil 377 millones de pesos.

Escuche Caracol Radio en vivo: