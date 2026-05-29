Cayó alias Franco: sería hombre de confianza de alias Chapolo, cabecilla del Frente Ismael Ruiz

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Ibagué a través del Grupo GAULA y en articulación con la Fiscalía logró la captura de Luis Alberto Durán Pérez de 33 años, alias ´Franco´, señalado como presunto cabecilla financiero del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC.

“Esta importante acción operacional fue materializada en el barrio El Pedregal de la ciudad de Ibagué, luego de un proceso investigativo y de seguimiento adelantado por las autoridades en contra de este actor criminal, dando cumplimiento a una orden judicial emanada por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según las investigaciones que adelantaron las autoridades, este sujeto sería el responsable de extorsionar a comerciantes, agricultores y diferentes sectores productivos del sur del Tolima, generando intimidación y temor en la comunidad mediante exigencias económicas ilegales.

¿Alias ´Chapolo´ quiere llegar a Ibagué?

En las indagaciones adelantadas por parte de investigadores de la Policía Metropolitana se logró establecer que esta estructura tendría intensiones de extender sus acciones criminales hacia el área metropolitana de Ibagué, con el objetivo de fortalecer las finanzas ilícitas, el sostenimiento logístico y el material de guerra del Frente Ismael Ruiz.

En la estructura Franco sería el hombre de mayor confianza de alias ´Chapolo´, actual cabecilla del frente Ismael Ruiz, grupo ilegal que tiene injerencia criminal en municipios de Planadas, Chaparral y Rioblanco. En la actualidad la Gobernación del Tolima y el Ministerio de Defensa ofrecen una recompensa de hasta $300 millones que permitan su captura o neutralización.

El capturado en el organigrama criminal establecido por las autoridades, sería el tercer integrante de mayor relevancia dentro de esta estructura delincuencial Ismael Ruiz.