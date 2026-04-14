La Policía identificó al sicario qué mató a Andrés Naranjo en Ibagué y entregó nuevos detalles

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, confirmó que fue identificado el sicario que asesinó al comerciante Andrés Naranjo el pasado sábado 11 de abril en el centro de la capital del Tolima.

“La Policía Nacional de los colombianos de la mano de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo de Investigación CTI se está adelantando la investigación afortunadamente ya tenemos identificado el sicario que atentó contra este comerciante”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Por otra parte, el coronel Edgar López, aseguró que a la vez se avanza con el proceso de identificación de la persona que manejaba la moto en la que se desplazó el sicario.

“Con la información que hemos podido recopilar en medio de los actos urgentes se logró tener unos testimonios de personas que presenciaron el hecho, asimismo unas grabaciones a través de las cámaras de seguridad que nos han permitido avanzar de manera importante en la investigación”, reveló el comandante de la Policía Metropolitana.

Según las autoridades, se espera que en los próximos días se expida por parte de un juez de la república la orden de captura para poder detener a los responsables de este hecho que conmocionó al sector comercio en el centro de la capital del Tolima.

Por ahora, las autoridades manejan dos hipótesis del homicidio, pero no se atreven a revelar detalles debido a que todo hace parte de la reserva del caso para poder avanzar con el fin de dar resultados a la comunidad sobre el esclarecimiento.

Finalmente, las autoridades indicaron que Andrés Naranjo no tenía amenazas y que era una persona de bien. Además, que la información que se está recopilando del celular de Naranjo es fundamental en esta investigación.