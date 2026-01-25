Destruyen maquinaria dedicada a la minería ilegal en el Tolima: pertenecía a alias ´Iván Mordisco´
Los recursos utilizados para apalancar el funcionamiento de esta estructura dedicada a la minería ilegal eran provenientes de las extorsiones realizadas por parte del GAOR Frente Ismael Ruiz en el Tolima.
Tolima
Caracol Radio conoció detalles de un operativo que realizó la Policía Nacional en la que se impactó una estructura dedicada a la minería ilegal en el municipio de Chaparral.
Según la investigación, la maquinaria destruida y los elementos incautados eran utilizados para la extracción de oro sobre el río Saldaña, en las veredas Amoyá y Santa Rosa.
Los recursos utilizados para apalancar el funcionamiento de esta estructura dedicada a la minería ilegal eran provenientes de las extorsiones realizadas por parte del GAOR Frente Ismael Ruiz en el Tolima, se estima que eran cerca de $4 mil millones que pertenecían a alias ´Iván Mordisco´
“En el Tolima la minería ilegal no es economía, es crimen organizado. Cada retroexcavadora ilegal y cada gramo de oro extraído de forma ilícita financia a grupos criminales, fortalece la extorsión y prolonga la violencia en nuestros territorios”, afirmó la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.
La operación se ejecutó en las veredas Amoyá y Santa Rosa del municipio de Chaparral, sobre el río Saldaña, donde se adelantaban actividades ilegales de extracción aurífera que generaban graves afectaciones ambientales, sociales y de seguridad en la región.
Como resultado del operativo, se afectaron ingresos criminales estimados en más de $4.000 millones derivados del cobro extorsivo, y se destruyó maquinaria empleada en esta actividad ilegal, con un avalúo aproximado de $5.700 millones.
Para las autoridades, la operación Saldaña, envía un mensaje claro y contundente: el Estado actuará de manera decidida y permanente para cortar las fuentes de financiación criminal, proteger el río Saldaña y evitar la contaminación por mercurio, cianuro y otros agentes tóxicos que amenazan el agua y la salud pública.
“No habrá tregua para quienes insistan en la minería ilegal. Los vamos a enfrentar con toda la capacidad del Estado, porque el agua no se negocia y el territorio se respeta”, enfatizó la mandataria departamental.
La Gobernación del Tolima destacó y agradeció el liderazgo del brigadier general Carlos Germán Oviedo, así como el compromiso de los hombres y mujeres de la Policía Nacional por su labor en defensa de la vida, la legalidad y la protección de los recursos naturales del Tolima.