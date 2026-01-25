Destruyen maquinaria dedicada a la minería ilegal en el Tolima: pertenecía a alias ´Iván Mordisco´

Tolima

Caracol Radio conoció detalles de un operativo que realizó la Policía Nacional en la que se impactó una estructura dedicada a la minería ilegal en el municipio de Chaparral.

Según la investigación, la maquinaria destruida y los elementos incautados eran utilizados para la extracción de oro sobre el río Saldaña, en las veredas Amoyá y Santa Rosa.

Los recursos utilizados para apalancar el funcionamiento de esta estructura dedicada a la minería ilegal eran provenientes de las extorsiones realizadas por parte del GAOR Frente Ismael Ruiz en el Tolima, se estima que eran cerca de $4 mil millones que pertenecían a alias ´Iván Mordisco´

“En el Tolima la minería ilegal no es economía, es crimen organizado. Cada retroexcavadora ilegal y cada gramo de oro extraído de forma ilícita financia a grupos criminales, fortalece la extorsión y prolonga la violencia en nuestros territorios”, afirmó la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

La operación se ejecutó en las veredas Amoyá y Santa Rosa del municipio de Chaparral, sobre el río Saldaña, donde se adelantaban actividades ilegales de extracción aurífera que generaban graves afectaciones ambientales, sociales y de seguridad en la región.

Como resultado del operativo, se afectaron ingresos criminales estimados en más de $4.000 millones derivados del cobro extorsivo, y se destruyó maquinaria empleada en esta actividad ilegal, con un avalúo aproximado de $5.700 millones.

Para las autoridades, la operación Saldaña, envía un mensaje claro y contundente: el Estado actuará de manera decidida y permanente para cortar las fuentes de financiación criminal, proteger el río Saldaña y evitar la contaminación por mercurio, cianuro y otros agentes tóxicos que amenazan el agua y la salud pública.

“No habrá tregua para quienes insistan en la minería ilegal. Los vamos a enfrentar con toda la capacidad del Estado, porque el agua no se negocia y el territorio se respeta”, enfatizó la mandataria departamental.

La Gobernación del Tolima destacó y agradeció el liderazgo del brigadier general Carlos Germán Oviedo, así como el compromiso de los hombres y mujeres de la Policía Nacional por su labor en defensa de la vida, la legalidad y la protección de los recursos naturales del Tolima.