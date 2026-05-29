Ley seca en Ibagué arrancará a las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué anunció la expedición de los decretos 0281 y 0285 de 2026, mediante los cuales se adoptan medidas especiales de orden público en toda la ciudad durante la jornada democrática.

Según Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, dentro de las principales disposiciones se encuentra la ‘ley seca’, que prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en los horarios establecidos por las autoridades nacionales.

Por otra parte, aseguró que se restringe el sobrevuelo de drones, excepto aquellos autorizados por la Fuerza Pública, además del transporte de cilindros de gas, líquidos inflamables, escombros, trasteos y artículos pirotécnicos.

“Estas medidas buscan garantizar que los ibaguereños puedan participar de una jornada electoral tranquila, segura y en completa normalidad. Hemos venido trabajando de manera articulada con la Policía, el Ejército y todas las autoridades para preservar el orden público en la ciudad”, destacó Francisco Espín.

Los decretos también contemplan la prohibición de la venta, uso y transporte de pólvora y fuegos artificiales, así como restricciones relacionadas con propaganda electoral y funcionamiento de sedes políticas cerca de los puestos de votación, con el propósito de evitar alteraciones durante el proceso democrático.

“Queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos para que acaten estas medidas y vivamos una fiesta democrática en paz y con respeto. Desde la Administración Municipal seguiremos realizando controles permanentes para garantizar la seguridad de todos los ibaguereños”, puntualizó el secretario de Gobierno de Ibagué.